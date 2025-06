Al-Ain chiude con un successo! Wydad AC resta a secco

In un match ricco di tensione e desiderio di riscatto, l’Al-Ain conquista la sua prima vittoria nel Mondiale per Club superando il Wydad AC 2-1. Decisivo il gol di Alejandro Romero, che ha permesso ai padroni di casa di chiudere con un risultato positivo la propria avventura in questa edizione. Per il Wydad AC, invece, l’occasione di lasciare il torneo a secco si è rivelata vana.

L’Al-Ain supera il Wydad AC con il punteggio di 2-1, chiudendo il suo Mondiale per Club a 3 punti. Decisivo il gol di Alejandro Romero. PRIMA VITTORIA – L’Al-Ain affronta il Wydad AC nel match valido per la terza giornata del Mondiale per Club. Entrambe le squadre, a secco dopo i primi due probanti incontri con Juventus e Manchester City, guardano al match con l’intenzione di onorare fino in fondo la competizione per uscirne senza il rimpianto di non aver dato abbastanza. Con questo spirito, le due compagini si affrontano a viso aperto, producendo svariate occasioni da gol nell’arco dell’incontro. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Al-Ain chiude con un successo! Wydad AC resta a secco

In questa notizia si parla di: wydad - secco - chiude - successo

? In una partita non indimenticabile, il Manchester City fa il suo lavoro e supera il Wydad Casablanca con un secco 2-0 ? In gol Foden e Doku, che nel primo tempo spianano la strada al successo degli Sky Blues Vai su X

Juventus-Wydad, Di Gregorio in conferenza: 'Dispiace per il goal subito. Tudor ci aveva detto...' Vai su Facebook

Pronostico Manchester City-Al Ain FC | quote del match 23/06/2025.

Juventus-Wydad, pagelle: super Yildiz (8,5). Thuram (7) non perdona, la chiude Vlahovic (6,5) - 1 ipotecando il passaggio di turno agli ottavi del Mondiale per Club in corso ... ilmessaggero.it scrive