Aiutatemi a trovare l' infermiere che mi ha aiutata | il post sui social funziona e la giovane ringrazia Gennaro

Hai bisogno del tuo aiuto per trovare Gennaro, l'infermiere che con tanta dedizione ti ha assistita dal 14 al 19 agosto 2019 presso l'ospedale di Cava De' Tirreni. La sua figura è rimasta impressa nel cuore di tutti noi, specialmente dopo il tragico incidente che ha coinvolto il tuo fidanzato R.M. e il suo prematuro addio. Condividendo questa richiesta, speriamo di rintracciare Gennaro e rendere omaggio a chi ha fatto la differenza in un momento così difficile.

Aiutatemi a ritrovare Gennaro, l'infermiere che mi ha accudita dal 14 agosto al 19 agosto 2019 presso l'ospedale di Cava De' Tirreni nel reparto di chirurgia d'urgenza a seguito di un grave incidente stradale per cui ha perso la vita ingiustamente il mio fidanzato R.M. dopo 15 giorni di coma.

"Aiutatemi a trovare l'infermiere che mi ha aiutata": il post sui social funziona e la giovane ringrazia Gennaro - "Gennaro, vorrei tanto ringraziarti per aver provato a strapparmi le lacrime dagli occhi in quei giorni terribili"