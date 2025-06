Airbag esplode e uccide una donna scatta il maxi richiamo per milioni di auto 

Un dramma che scuote la Francia e il mondo dell’automobilismo: una donna perde la vita quando l’airbag di un’auto esplode improvvisamente, causando la sua tragica morte. Questo incidente ha scatenato un maxi richiamo di milioni di veicoli e riporta alla ribalta lo scandalo degli airbag Takata, già tristemente noto per i rischi mortali. Ma cosa è successo esattamente a Reims? È il momento di fare luce su questa emergenza che potrebbe riguardare milioni di automobilisti.

