air campania chiude il bilancio in attivo per il terzo anno di fila

Air Campania si conferma protagonista nel panorama del trasporto pubblico regionale, chiudendo il terzo anno consecutivo in attivo. Con un patrimonio di oltre 35 milioni di euro e un totale attivo di più di 132 milioni, la società dimostra solidità e crescita continua. Questi risultati rafforzano il percorso di riorganizzazione avviato, confermando la capacità di innovare e migliorare il servizio per i cittadini campani. Un successo che apre nuove prospettive per il futuro del trasporto pubblico in regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Per il terzo anno consecutivo, AIR Campania chiude il bilancio in positivo. Al 31 dicembre del 2024 la società registra un patrimonio netto pari a 35.568.570 euro e un totale attivo che ammonta a 132.430.191 euro, con un valore della produzione 2024 pari a 101.865.210 euro. Un risultato che consolida il percorso di riorganizzazione del trasporto pubblico delineato dagli indirizzi regionali e conferma la capacità dell'azienda di affrontare le trasformazioni in atto nel settore della mobilità . La società ha continuato a portare avanti l'importante lavoro di assestamento strategico, con l'obiettivo di prepararsi al meglio alle sfide dei prossimi anni.

