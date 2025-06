AIR Campania chiude il bilancio 2024 in utile per il terzo anno consecutivo

AIR Campania si conferma protagonista nel settore, chiudendo il bilancio 2024 in utile per il terzo anno consecutivo. Con un patrimonio netto di oltre 35,5 milioni di euro e un attivo complessivo di oltre 132 milioni, la società rafforza la propria solidità e crescita. Il valore della produzione raggiunge i 101,8 milioni di euro, testimonianza di un anno di successi e innovazioni. Scopriamo insieme i dettagli di questa eccellente performance.

Per il terzo anno consecutivo, AIR Campania chiude il bilancio in positivo. Al 31 dicembre 2024, la società ha registrato un patrimonio netto pari a 35.568.570 euro, con un totale attivo che ammonta a 132.430.191 euro. Il valore della produzione riferito all’anno appena concluso è pari a 101.865. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

