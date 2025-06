Ahlam contro Dino Giarrusso all’Isola dei famosi | È un attore davanti alle telecamere finge

Nella semifinale dell’Isola dei Famosi, l’attenzione si accende su un confronto acceso tra Ahlam El Brinis e Dino Giarrusso. L’ex naufraga non ha esitato a rivolgere accuse pesanti all’attuale politico, scatenando un dibattito acceso in studio. La tensione cresce, e le parole di Ahlam rivelano un lato inatteso del popolare programa. Cosa ha detto esattamente? Scopriamo insieme i dettagli di questo scontro che sta facendo parlare tutti.

Isola, Ahlam El Brinis rivolge dure accuse a Dino Giarrusso, cosa ha detto l’ex naufraga. È andata in onda ieri sera la semifinale dell’ Isola dei famosi e per l’ennesima volta Dino Giarrusso è finito al centro di molte polemiche, dallo studio anche Ahlam El Brinis lo ha attaccato. Ahlam El Brinis nello studio dell’Isola dei famosi (Screen Ig @ahlamelbrinis) L’ex naufraga non gli ha risparmiato dure critiche dopo aver trascorso una settimana con lui sull’Ultima spiaggia. Alla conduttrice ha infatti detto: “Per fortuna mi hanno raggiunto Paolo e Jasmin, mi hanno salvato. Non so davvero come abbia potuto resistere una settimana da sola con lui”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com