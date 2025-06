Agrofutura a Cesena | sfoglia lo speciale della terza tappa del Festival

Scopri come Cesena si anima con la terza tappa del Festival Agrofutura, un evento imperdibile per gli appassionati di innovazione e sostenibilità nel settore agricolo. Dopo il successo a Bologna e Firenze, questa giornata promette idee innovative, incontri stimolanti e un’occasione unica di confronto. Ti aspettiamo alle 18 nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana, per vivere insieme un momento di grande ispirazione e passione. L’ingresso è libero: non mancare!

Cesena, 26 giugno 2025 – Si tiene a Cesena la terza tappa del Festival Agrofutura, dopo il successo di Bologna e Firenze. Appuntamento oggi, alle 18, nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana per il festival organizzato da Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino e La Nazione in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, la Regione Toscana e col patrocinio del Comune di Cesena. L’ingresso è libero, per iscrizioni all’evento il link quotidiano.netagrofutura-cesena. Lo speciale. In occasione di questo evento è disponibile anche uno speciale, sfogliabile qui sotto. L’evento. I temi sono innovazione, sostenibilità e sviluppo del comparto agroalimentare e l’incontro, dal titolo "Il settore agroalimentare in Emilia-Romagna tra tradizione e innovazione – Focus Romagna", offrirà uno spazio di confronto tra istituzioni, imprese, mondo accademico e operatori del settore, per valorizzare il modello emiliano-romagnolo e cogliere nuove opportunità di sviluppo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Agrofutura a Cesena: sfoglia lo speciale della terza tappa del Festival

