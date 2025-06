Agrofutura a Cesena cultura e gastronomia | Eccellenze da coltivare

Agrofutura a Cesena si conferma come appuntamento imperdibile per cultura e gastronomia, celebrando le eccellenze agricole e culinarie del territorio. Un’occasione unica per scoprire le innovazioni e le tradizioni che rendono speciale questa terra, mentre professionisti e studenti condividono idee e passioni. Oggi, tra interventi di rilievo come quello di Andrea Gianotti, il futuro delle filiere agroalimentari e della formazione si intrecciano per coltivare un domani ricco di opportunità .

Cesena, 26 giugno 2025 – Andrea Gianotti, coordinatore del corso di laurea di Scienze e Cultura della Gastronomia dell’universitĂ di Bologna a Cesena, è atteso per oggi il suo intervento ad Agrofutura, un momento importante per far conoscere il corso universitario. "Sono molto felice di partecipare a un evento del territorio, perchĂ©, pur essendo da quattro anni presenti a Cesena come universitĂ , abbiamo avuto difficoltĂ a renderci visibili. Oltre al corso di Scienze e Cultura della Gastronomia, a Cesena sono nati i corsi di laurea in Viticoltura ed Enologiai". Quali sono gli sbocchi lavorativi che offre la laurea? "In molti credono che questo sia un corso di laurea per diventare chef o super chef, ma non è così. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Agrofutura a Cesena, cultura e gastronomia: “Eccellenze da coltivare”

In questa notizia si parla di: cesena - cultura - gastronomia - agrofutura

I 'senior' di Coldiretti Forlì-Cesena alla scoperta di Vicenza: "Momenti di riflessione, cultura e socialità " - una visita affascinante ai celebri monumenti e alle dimore storiche della città , un percorso tra arte, cultura e convivialità che ha rinvigorito lo spirito e rafforzato i legami tra i partecipanti.

Il Festival Agrofutura a Cesena. Focus sul settore agroalimentare; Agrofutura fa tappa a Cesena: innovazione, sostenibilitĂ e futuro del cibo; Il Festival Agrofutura a Cesena. Focus sul settore agroalimentare.

Il Festival Agrofutura a Cesena. Focus sul settore agroalimentare - Innovazione, sostenibilità e sviluppo del comparto agroalimentare sono i temi al centro della terza tappa del Festival Agrofutura, che dopo il successo di Bologna e Firenze, domani si terrà a Cesena, ... Riporta msn.com

Sostenibilità e innovazione: Agrofutura arriva a Cesena - Cesena, 19 giugno 2025 – Dopo il successo delle precedenti tappe di Bologna e Firenze, giovedì 26 giugno il Festival Agrofutura arriverà a Cesena per un evento all’insegna dell’innovazione, della sost ... Come scrive msn.com