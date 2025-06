Agrate auto si ribalta | in ospedale un uomo e una donna

Un incidente drammatico scuote Agrate Brianza: un’auto si è ribaltata questa sera sulla rotonda di via Matteotti, coinvolgendo un uomo di 35 anni e una donna di 63. L’impatto ha richiesto immediato intervento dei soccorsi, con entrambi i feriti trasportati in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora sotto ricostruzione, mentre la comunità si stringe nel cordoglio e nell’attesa di ulteriori aggiornamenti.

Intorno alle 17:09 di quest’oggi, giovedì 26 giugno, la rotoonda verso l'infresso dell'autostrada in via Giacomo Matteotti ad Agrate Brianza è stata lo scenario di un incidente stradale. A seguito di un ribaltamento, a rimanere coinvolti sono stati un uomo di 35 anni e un donna di 63 anni. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

