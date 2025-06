Aggressioni nei Pronto soccorso e al personale sanitario Uil Verona | Casi in aumento Tosi | La Regione intervenga

Aggressioni nei pronto soccorso e contro il personale sanitario sono in preoccupante aumento, mettendo a rischio la sicurezza di chi dedica la vita al servizio degli altri. La UIL FPL Verona lancia un forte appello alla regione affinché intervenga immediatamente, garantendo un ambiente di lavoro più sicuro e tutelando il valore di chi opera in prima linea. La tutela del personale deve diventare una priorità assoluta per salvaguardare la qualità dell’assistenza e la dignità di chi si dedica agli altri.

La Uil Fpl Verona ha lanciato un nuovo accorato appello in merito alla sicurezza sul lavoro per chi opera in contesti sanitari che dovrebbe essere una priorità assoluta. In un contesto in cui il personale sanitario e socio-sanitario lavora quotidianamente in prima linea, spesso in condizioni. 🔗 Leggi su Veronasera.it

