Aggressioni ai medici potrebbero arrivare le bodycam nei pronto soccorso della Lombardia

Le aggressioni ai medici nei pronto soccorso sono un problema crescente e urgente. Per tutelare chi opera in prima linea, in Lombardia si pensa di introdurre le bodycam per aumentare la sicurezza e garantire un ambiente più protetto. Romano La Russa, assessore regionale alla sicurezza, ha annunciato che il progetto è a buon punto, aprendo nuove prospettive per una gestione più efficace e trasparente delle emergenze sanitarie.

In Lombardia potrebbero arrivare le bodycam per i medici del pronto soccorso. Lo ha detto Romano La Russa, assessore regionale alla sicurezza, a margine di un evento a Palazzo Lombardia sui temi sanitari. L'assessore ha riferito che "siamo a buon punto" per la consegna delle telecamere negli.

