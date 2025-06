Aggressione al Giovanni Bosco | infermiere strattonato e insultato dal padre di un paziente

Aggressione al Giovanni Bosco: infermiere strattonato e insultato dal padre di un paziente. La sera di martedì 24 giugno, tra le 20 e le 21, si è verificato un episodio che evidenzia una crescente escalation di violenza nei confronti del personale sanitario piemontese. Nonostante gli sforzi per garantire un ambiente sicuro, incidenti simili continuano a ripetersi settimanalmente, sottolineando la necessità di interventi immediati per proteggere chi lavora in prima linea.

Il fatto è avvenuto nella serata di martedì 24 giugno, tra le 20 e le 21, ma episodi di violenza nei confronti del personale medicoinfermieristico continuano a ripresentarsi settimanalmente sul territorio piemontese. Un infermiere in turno in pronto soccorso all'ospedale Giovanni Bosco è stato.

