aggredisce la ex tiktok lo incastra

Un dramma domestico si è svolto sotto gli occhi di tutti grazie a una diretta TikTok, catturando un momento di violenza che ha lasciato senza parole. La telecamera ha immortalato l'aggressione della ex moglie, aggiungendo un elemento di prova inconfutabile alle testimonianze raccolte dai carabinieri. Ora, tra le immagini e i reperti, si cerca di fare luce su un episodio che scuote la comunità e mette in crisi il binario della privacy e della giustizia.

Mentre le strappava di mano il telefono cellulare, aperto in una diretta di TikTok, la telecamera ha inquadrato per pochi attimi il suo volto, e imprigionato le sue grida mentre aggrediva la ex moglie. Così, alle testimonianze rese sabato sera e nei giorni scorsi ai carabinieri della Tenenza di Mariano Comense, si sono aggiunte anche le immagini riprese dal telefono della vittima, ma non solo. A terra, è rimasto anche il telefono dell'aggressore, che ha perso mentre si impadroniva di quelli della ex moglie e del nuovo compagno. Nelle ultime ore, dopo aver raccolto numerosi elementi, i militari hanno denunciato il responsabile dell'incursione avvenuta sabato sera in un'abitazione di Mariano Comense, quando un uomo armato di coltello, era entrato in casa, aveva colpito chi gli ha aperto la porta, raggiunto la donna che aveva vicino la bambina di 4 anni, e ferito il figlio maggiore, un ragazzo di 17 anni intervenuto in difesa della madre, ferito a un dito con una coltellata (è stato medicato la sera stessa, per lui una prognosi di 15 giorni).