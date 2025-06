Agenti della Polstrada salvano un cane che rischia di essere travolto sulla A1

Una notte di emergenza sulla A1 ha visto protagonisti gli agenti della Polstrada di Arezzo, che hanno messo in salvo una coraggiosa cagnolona di nome Jane. Impaurita e confusa, rischiava di essere travolta da un'auto, mettendo a repentaglio la sua vita e quella degli altri. Il loro intervento tempestivo dimostra ancora una volta il cuore e il valore di chi protegge e salva ogni giorno. La storia di Jane ci ricorda l'importanza di prendersi cura dei nostri amici a quattro zampe.

AREZZO – Jane, una cagnolona di grossa taglia, è stata salvata dalla polizia di Arezzo mentre, impaurita e confusa, correva sulla A1 col rischio di venire travolta o provocare un incidente. Nella notte della scorsa domenica, gli agenti della Polstrada di Battifolle, durante il normale servizio di pattugliamento dell’autosole, sono stati attivati dal centro operativo di Firenze, dove era giunta la segnalazione della presenza di un cane nel tratto tra Valdichiana e Valdarno. I poliziotti, nonostante la forte pioggia in atto, dopo averlo individuato, prima hanno rallentato il traffico come una safety car  e poi, a traffico fermo, hanno acciuffato e tratto in salvo il cane, che, dopo un’iniziale e comprensibile diffidenza dovuta allo spavento, ha, piano piano, iniziato a fidarsi dei suoi soccorritori, accettando volentieri coccole e carezze. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it