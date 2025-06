Agenda Rossa di Borsellino perquisizioni a casa del procuratore | È lì

Per oltre trent’anni, l’ombra dell’agenda rossa di Borsellino è rimasta avvolta nel mistero. Ora, un nuovo capitolo si apre: la Procura di Caltanissetta ha fatto luce su quella che potrebbe essere la chiave per comprendere i giorni più oscuri della lotta alla mafia in Italia. La verità è finalmente pronta a emergere, portando con sé risposte e nuove domande su un pezzo fondamentale della nostra storia giudiziaria.

Un appunto rimasto nell'ombra per più di trent'anni riapre uno dei capitoli più oscuri della storia giudiziaria italiana: la scomparsa della famosa agenda rossa di Paolo Borsellino, il diario su cui il magistrato annotava pensieri e informazioni riservate nei giorni più intensi della sua vita, fino alla strage di via D'Amelio del 19 luglio 1992. Secondo quanto rivelato dalla Procura di Caltanissetta, quella stessa agenda — o una simile — sarebbe stata consegnata il giorno successivo all'attentato a Giovanni Tinebra, all'epoca procuratore capo a Caltanissetta, da Arnaldo La Barbera, allora capo della Squadra mobile di Palermo e figura chiave nel successivo depistaggio legato al falso pentito Vincenzo Scarantino.

La sparizione dell'agenda rossa di Borsellino, perquisite tre abitazioni dell'ex procuratore Tinebra

