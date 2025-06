AGCOM nuove regole con più tutele per il diritto di cronaca su Serie A B e basket

L'Agcom compie un passo importante per tutelare il diritto di cronaca, approvando nuove regole che regolamentano la produzione e la trasmissione di immagini correlate alle partite di Serie A, Serie B e Basket Lega A. Questa delibera, frutto di un ampio confronto, mira a garantire un equilibrio tra tutela dell’informazione e rispetto dei diritti delle società sportive. Scopri come queste novità influenzeranno il mondo della comunicazione sportiva e il diritto di cronaca.

Il Consiglio dell’AutoritĂ per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato le modalitĂ per l’esercizio del diritto di cronaca (produzione, distribuzione e trasmissione) con riferimento alle cosiddette “immagini correlate” alle partite di calcio di Serie A e B e di Lega A di pallacanestro. La delibera, frutto di un ampio confronto nel tavolo tecnico costituit. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - AGCOM, nuove regole con piĂą tutele per il diritto di cronaca su Serie A, B e basket

