Afterhours e gli altri eventi del 26 giugno 2025 a Bologna

Scopri come rendere il tuo giovedì a Bologna indimenticabile! Tra incontri culturali, eventi musicali e serate all'aperto, la città si anima con appuntamenti imperdibili. Che tu sia appassionato di letteratura o desideri semplicemente rilassarti tra amici, oggi troverai sicuramente ciò che fa per te. E non dimenticare: dopohours e altri eventi esclusivi ti aspettano per chiudere in bellezza questa giornata vibrante. Ecco cosa fare oggi a Bologna.

Bologna, 26 giugno 2025 – È in partenza oggi un giovedì scoppiettante che ha tutto il sapore di relax e riposo in vista del fine settimana. Vi lasciamo qui, come ogni giorno, gli appuntamenti da non poter perdere sotto le Due Torri. Ecco cosa fare oggi a Bologna. Alle 18, alla Feltrinelli, Beppe Boni presenta il suo libro La testa del Duce, in dialogo con l'autore Italo Cucci e Giuseppe Tassi. Alle 20.30, al parco delle Caserme Rosse per BOnsai arrivano i Millencolin. Ancora alle 20.30, Fede Monroe e Lorenzo Fisiola portano la loro stand-up comedy a Villa Angeletti. Alle 21, nel chiostro della Basilica di Santo Stefano entra la musica di Gianluca Bergamasco e del suo pianoforte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Afterhours e gli altri eventi del 26 giugno 2025 a Bologna: cosa fare oggi in città

