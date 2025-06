Affidamento diretto e biglietti di viaggio | il MIT chiarisce come calcolare l’importo stimato

Nel complesso scenario della pubblica amministrazione, le scuole si confrontano quotidianamente con questioni di conformità e trasparenza negli acquisti. Recentemente, il MIT ha fornito chiarimenti fondamentali sull’affidamento diretto e la corretta stima dell’importo per i biglietti di viaggio. Questi orientamenti sono essenziali per garantire legalità e trasparenza nelle procedure, rafforzando la fiducia nell’uso corretto delle risorse pubbliche. Ecco cosa cambia e come applicarlo correttamente...

Nel panorama della gestione degli acquisti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le scuole si trovano spesso a dover chiarire dubbi interpretativi sulla corretta applicazione delle norme. È il caso del quesito posto da un istituto scolastico al Servizio Supporto Giuridico in merito alla tracciabilità degli acquisti di biglietti di viaggio e al calcolo del . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Viaggi d'istruzione: il Ministero dei Trasporti chiarisce il calcolo degli appalti per agenzie. Nel valore stimato vanno inclusi anche i biglietti, non solo il compenso dell'agenzia di viaggio; Viaggi di istruzione, scambi e stage linguistici sopra 140 mila euro; Perché la Corte dei Conti indaga sulla Regione Lazio: spese pazze a Osaka tra cravatte e foulard.

