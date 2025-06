Affari Tuoi Alessio dalla Lombardia? Il soprannome spiazza tutti

Alessio dalla Lombardia, conosciuto come ‘O Track, ha conquistato il pubblico di Affari Tuoi con la sua simpatia e il suo carattere spumeggiante. Originario di Cusano Milanino, 33 anni, tecnico impiantista all’Ospedale di Niguarda, vive un’intensa quotidianità con la sua compagna Giorgia. La sua personalità travolgente e il suo modo di affrontare le sfide lo rendono un protagonista indimenticabile nella scena televisiva di questa sera. La sua storia è destinata a lasciare il segno...

Alessio dalla Lombardia è stato il protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, giovedì 26 giugno. Il concorrente, soprannominato ‘O Track, è uno dei pacchisti che più si è fatto conoscere per la sua simpatia nel corso dell’edizione. Viene da Cusano Milanino, ha 33 anni, lavora come tecnico impiantista all’Ospedale di Niguarda e convive con la sua compagna Giorgia. La coppia ha una bimba di due anni. Nel corso della partita ‘O Track è stato accompagnato da nonna Maria Micaela, alias Lucia. Ha giocato con il pacco numero 20. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it