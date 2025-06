AEW | Strickland e Ospreay sfidano i Bucks a mettere in palio la carica di EVP ad All In

L’epico scontro tra Swerve Strickland, Will Ospreay e gli Young Bucks si infiamma, portando a una sfida che potrebbe scuotere le fondamenta dell’AEW. A Dynamite, la tensione raggiunge il culmine, con una proposta audace: mettere in palio la carica di EVP ad All In. Ma cosa accadrà quando i Jackson sfrutteranno il loro potere? La risposta potrebbe cambiare per sempre gli equilibri di potere nel mondo del wrestling professionistico.

L’escalation a Dynamite porta a una sfida che potrebbe cambiare gli equilibri di potere in AEW. La faida tra Swerve Strickland, Will Ospreay e gli Young Bucks ha toccato nuove vette durante l’episodio di mercoledì di AEW Dynamite, con una sfida lanciata per All In: Texas che metterebbe in discussione la struttura dirigenziale della federazione. I Jackson abusano del loro potere per tendere una trappola. Nicholas e Matthew Jackson hanno sfruttato i loro ruoli di vicepresidenti esecutivi per cogliere di sorpresa Ospreay e Strickland. I fratelli hanno ordinato ai due di scendere sul ring per un match di coppia improvvisato in apertura di show, senza alcun preavviso, contro Blake Christian e Lee Johnson. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Strickland e Ospreay sfidano i Bucks a mettere in palio la carica di EVP ad All In

