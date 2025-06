AEW ROH | Niente All In Thunder Rosa sfida Athena a Supercard of Honor

A pochi giorni da All In Texas, l’attesa si infuoca: i match già annunciati promettono di scrivere la storia, con stelle come Moxley, Omega e i Young Bucks pronti a regalare emozioni indimenticabili. Ma il vero colpo di scena potrebbe arrivare dal lato femminile, dove Thunder Rosa sfida Athena in un duello che potrebbe cambiare le carte in tavola. La card si arricchisce di suspense e passione: tutto è pronto per un evento epico che resterà nella memoria degli appassionati.

All In Texas si avvicina sempre di più, e l’evento che sta prendendo forma sembra avere il potenziale per essere uno dei migliori nella storia della AEW. Jon Moxley contro Hangman, gli Young Bucks contro Ospreay e Swerve, Okada contro Omega . i match già ufficiali sono probabilmente i migliori che la federazione potesse organizzare. E anche sul lato femminile, lo scontro tra Timeless Toni Storm e Mercedes Moné è un match su cui la AEW puntava da mesi e che i fan hanno chiesto per lunghissimo tempo. Certo, un’altra fascia molto ampia di pubblico auspicava che a sfidare la CEO fosse Athena, ma i piani sono cambiati, e nelle scorse settimane comunque le speranze di vedere la campionessa ROH a All In erano molto alte. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW/ROH: Niente All In, Thunder Rosa sfida Athena a Supercard of Honor

