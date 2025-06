AEW | Primi due qualificati per i Casino Gauntlet di All In avranno un vantaggio strategico

L’eccitazione cresce a pochi giorni da AEW All In, e i primi qualificati per il Casino Gauntlet promettono di rivoluzionare la strategia dei contendenti. Mercoledì su AEW Dynamite, Mark Briscoe ha conquistato un posto d’onore nel match maschile grazie a una vittoria mozzafiato contro avversari di altissimo livello. La sua performance potrebbe dare un vantaggio chiave, ma chi riuscirà a sfruttarlo al massimo? La suspense è alle stelle, e le sorprese sono dietro l’angolo.

La puntata di mercoledì di AEW Dynamite ha definito i primi partecipanti per i Casino Gauntlet match maschile e femminile in programma ad AEW All In: Texas il mese prossimo. Briscoe supera tre avversari di alto livello. Mark Briscoe ha conquistato il diritto di entrare per primo nel gauntlet maschile vincendo un four-way match contro avversari di primissimo piano: Konosuke Takeshita, Roderick Strong e il campione del mondo ROH Bandido. La vittoria è arrivata quando Briscoe ha schienato Strong con la sua mossa finale, la Froggy Bow, approfittando del momento di vulnerabilità dell’avversario che aveva appena colpito Bandido con la End of Heartache. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net