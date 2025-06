AEW | L’Hurt Syndicate ha i suoi sfidanti per All In

L'AEW si prepara a un evento imperdibile, con l'Hurt Syndicate pronto a difendere i propri titoli in modo infuocato. Dopo un attacco brutale e senza esclusione di colpi durante Dynamite, Bobby Lashley e Shelton Benjamin hanno accettato la sfida di "Speedball" Mike Bailey e Kevin Knight. L'attesa è finita: il grande incontro per i titoli di coppia si terrà ad AEW All In in Texas, promettendo emozioni forti e spettacolo senza confini.

L'attacco brutale durante Dynamite suggella la sfida per il prossimo PPV. Bobby Lashley e Shelton Benjamin hanno accettato la sfida di "Speedball" Mike Bailey e Kevin Knight per i titoli di coppia della AEW, ma solo dopo averli decimati con un attacco brutale nell'episodio di mercoledì di Dynamite. Il match titolato è ora ufficialmente in programma per AEW All In: Texas il mese prossimo, aggiungendo un altro incontro di prestigio alla card dell'evento. La sfida lanciata dopo la vittoria su Ricochet e AR Fox. Bailey e Knight, che competono come tag team sotto il nome di JetSpeed, hanno guadagnato l'opportunità titolata dopo aver sconfitto Ricochet e AR Fox durante la puntata di Dynamite.

