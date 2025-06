Adottivo non è un marchio sociale

Ci risiamo: ancora una volta, l’utilizzo dell’aggettivo “adottivo” nel linguaggio giornalistico sembra esasperare una differenza ingiustificata, creando una distinzione che non dovrebbe esistere. È ora di smettere di etichettare con enfasi ciò che è parte integrante della normalità familiare, perché l’amore e i legami non devono essere categorizzati o divisivi. È tempo di cambiare prospettiva e riconoscere che ogni famiglia merita rispetto, senza distinzione o pregiudizio.

Ci risiamo. La cronaca giornalistica ci consegna decine di articoli dove, dal titolo al "pezzo", a fianco del sostantivo padre, madre e figlio c'è l'aggettivo adottivo utilizzato solo per marcare una sorta di diversità. Presunta diversità che non è, giustamente, accettata o politicamente ritenuta corretta in altri contesti: nessuno scriverebbe mai - tranne nella cloaca social - padre di un figlio gender o colpevole di mamma single oppure prodotto di una educazione non tradizionale o incrocio di razze. Ovviamente l'aggettivo adottivo vale per la tristissima storia di Cremona, ma qui il discorso è altro, e l'uso è giusto e legittimo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it