Adotta un' aiuola | nuovo look per la piazza alberata sita nel centro abitato

Un’iniziativa che trasforma gli spazi urbani in veri e propri oasi di bellezza e rispetto per l’ambiente. Grazie all’impegno di “Eterea, l’albero della vita”, la piazza centrale di San Pietro Vernotico si arricchisce di colori e vitalità, diventando un esempio di come cura e sostenibilità possano convivere armoniosamente. La riqualificazione dell’aiuola rappresenta un passo importante verso un centro abitato più verde e accogliente, pronto a sorprendere e coinvolgere tutta la comunità.

SAN PIETRO VERNOTICO – Nuovo look per piazza Beniamino Persano a San Pietro Vernotico grazie all’associazione ambientalista e animalista “Eterea, l’albero della vita” che l’ha riqualificata nell’ambito del progetto “Adotta un’aiuola”, ideato nel 2016 e rinnovato nei giorni scorsi attraverso una. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

