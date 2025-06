Adjoa Andoh su Lady Danbury | Bridgerton non ha riscritto la storia l' ha solo amplificata

Adjoa Andoh, star di Bridgerton e interprete di Lady Danbury, svela a Movieplayer come il suo ruolo abbia amplificato piuttosto che riscritto la storia. Dal suo percorso tra Doctor Who e l’amore per Terrence Malick, un nuovo capitolo si apre: quello di un’attrice che porta in scena un’epoca affascinante e complessa, arricchendo un universo globale e coinvolgente. Scopriamo insieme il suo prossimo progetto, il ruolo che aspira a interpretare e il segreto del suo successo.

L'attrice si racconta a Movieplayer: dal lavoro in Doctor Who all'universo di Bridgerton, passando per la passione per Terrence Malick. Il prossimo ruolo? Quello che le mancava! Bridgerton è una serie globale, in tutti i sensi. Così la definisce all'Italian Global Series Festival Adjoa Andoh, alias Lady Danbury, la "dama di compagnia" della Regina Carlotta che si è dovuta fare strada alla corte dell'epoca della Reggenza Inglese che la serie racconta, partendo dai romanzi di successo di Julia Quinn. "Racconta ma non riscrive" ci tiene a precisare l'attrice, in riferimento all'inserimento di personaggi neri tra i reali, a partire proprio dalla Regina divenuta protagonista dello spin-off. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Adjoa Andoh su Lady Danbury: "Bridgerton non ha riscritto la storia, l'ha solo amplificata"

