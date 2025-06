Adesso piangi ma prima… Funerali di Alvaro Vitali parole dure delle sorella dell’attore contro Stefania Corona

Il mondo del cinema e dell'umorismo italiano si è fermato nel dolore, mentre amici e familiari di Alvaro Vitali lo hanno accompagnato nell'ultimo viaggio. La cerimonia a Roma è stata un momento di grande emozione e ricordo, ma tra le lacrime emergono anche dure parole di una sorella dell’attore contro Stefania Corona, aggiungendo un’ulteriore sfumatura a questo commovente addio. Ora, il ricordo di Vitali resta vivo nei cuori di tutti.

Il pomeriggio del 26 giugno, la chiesa di San Pancrazio a Roma ha ospitato l'ultimo saluto ad Alvaro Vitali, l'indimenticato interprete di Pierino e volto iconico della commedia italiana. La cerimonia, intima e commovente, ha visto la partecipazione di amici, conoscenti e familiari stretti. Il feretro è arrivato poco prima delle 15, accolto dal silenzio e dai volti addolorati di chi ha voluto rendere omaggio a un attore amato. Tra gli assenti molti volti noti, fatta eccezione per Carlo Verdone, che ha recentemente collaborato con Vitali nella serie "Vita da Carlo" e che ha scelto di presenziare per rendere omaggio all'amico.

