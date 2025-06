Adesso c' è anche la firma | Gilardino e Sporting Club insieme fino al 2027

Con grande entusiasmo, annunciamos che Alberto Gilardino è ufficialmente il nuovo allenatore dello Sporting Club Pisa, con un contratto fino al 2027. Dopo mesi di trattative, tutto è stato siglato e depositato, segnando un nuovo capitolo per i nerazzurri. Gilardino, ex campione del mondo e attuale tecnico, guiderà la squadra nel suo ritorno storico in Serie A. Il futuro in maglia bianca si fa ancora più brillante...

Tutto fatto, siglato e depositato (finalmente, aggiungiamo noi). Alberto Gilardino è l'allenatore che guiderà il Pisa nella stagione che segna il ritorno in Serie A dei nerazzurri: l'ex centravanti della nazionale campione del mondo nel 2006 ha firmato il contratto che lo legherà allo Sporting. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

