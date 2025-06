Addio prima di Juventus-Manchester City la decisione è ufficiale

L'attesa si fa ancora più intensa: prima dello scontro tra Juventus e Manchester City, arriva l'annuncio ufficiale che cambia le carte in tavola. La decisione, ormai definitiva, ha impattato le scelte di formazione, lasciando i tifosi con il fiato sospeso. In un match che promette spettacolo e tensione, le due squadre si giocano la vetta del Gruppo G in Florida. Ecco cosa c'è da sapere prima del grande duello...

Le scelte sono un chiaro segnale di mercato. I due giocatori sono out: il punto della situazione inv ista del match contro gli uomini di Guardiola Juventus e Manchester City sono già qualificate dopo aver conquistato sei punti nelle prime due partite. Stasera l Camping World Stadium di Orlando, in Florida, dunque, c’è in palio c’è la vetta del Gruppo G. (LaPresse) – Calciomercato.it Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21.00 e per l’occasione Igor Tudor ha deciso di affidarsi ad un importante turnover. Serve gestire le forze in questo Mondiale per Club e così il tecnico croato lascia fuori il suo gioiello più splendente, Yildiz. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Addio prima di Juventus-Manchester City, la decisione è ufficiale

Il Parma ha scelto Carlos Cuesta come nuovo allenatore. Una scelta sorprendente: 29 anni, collaboratore di Arteta all'Arsenal, Cuesta ha iniziato ad allenare a 18 anni nelle giovanili dell'Atletico Madrid, per poi passare a quelle della Juventus, prima di accetta Vai su Facebook

