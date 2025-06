Addio Nicolò ti abbiamo subito voluto bene

Addio Nicolò242, il nostro cuore si stringe di fronte a questa perdita improvvisa. La notizia della scomparsa di Niccolò Facchini, un giovane di 41 anni e amato da molti, ha sconvolto tutta la comunità. Un malore improvviso sulla spiaggia dell’Arzilla ha portato via un'anima gentile e amata da tutti. Il dolore per questa perdita è immenso, e mentre si attendono le risposte dall’autopsia, il ricordo di lui rimarrà vivo nei nostri cuori...

Ha lasciato sgomenti la notizia della morte improvvisa di Niccolò Facchini, il 41enne fanese deceduto lunedì pomeriggio nella spiaggia libera dell’Arzilla. Un malore improvviso, le cui cause restano da chiarire: è stata infatti disposta l’autopsia per comprendere cosa sia accaduto a un uomo così giovane e, secondo i presenti, apparso solo pochi istanti prima traballante e confuso. Di lui si sa poco, perché la famiglia è riservata, ma il dolore ha toccato profondamente chi lo aveva conosciuto anche da poco. Come le volontarie del gattile Melampo, dove Niccolò stava svolgendo un tirocinio di inclusione sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it