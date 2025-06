Addio Lorenzo fissati i funerali del 17enne morto in moto

Con un cuore colmo di tristezza, ci prepariamo a dare l'ultimo saluto a Lorenzo Bitossi, il giovane di soli 17 anni che ci ha lasciato troppo presto dopo un tragico incidente. Sabato 28 giugno, amici e parenti si uniranno nella preghiera per onorare la sua memoria e condividere il dolore di questa perdita improvvisa. I funerali si terranno alle ore 10 presso la chiesa di...

È morto a soli 17 anni dopo quattro giorni di agonia. Sabato 28 giugno parenti e amici si stringeranno nell'ultimo saluto a Lorenzo Bitossi, l'adolescente vittima di un incidente stradale avvenuto lo scorso 21 giugno, alle 20 circa a Bucine. I funerali si terranno alle ore 10 presso la chiesa di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

