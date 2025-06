Addio Lea Massari l’antidiva più amata

La scomparsa di Lea Massari, l'iconica attrice amata e rispettata, segna la fine di un’epoca. Con la sua straordinaria carriera e il suo spirito indomito, aveva condiviso con il pubblico un'arte autentica e senza compromessi. La sua filosofia di vita, fatta di distacco e consapevolezza, ci invita a riflettere sul valore del vivere fino in fondo. E così, lasciando un’eredità indelebile, Lea Massari ci ricorda che ogni addio racchiude in sé un nuovo inizio.

Strategia della scomparsa. "Ecco, a trent’anni so che non ho più paura di morire. Io, vedi, ho sempre pensato di morire presto e, se morissi ora, mi dispiacerebbe, evidente. Però morirei con un certo distacco, morirei dicendo boh!, almeno ho saputo quel che significa vivere senza dolore, senza infelicità". La morte di Lea Massari, avvenuta lunedì 23 giugno a Roma, dove era nata il 30 giugno del ’33, quindi giusto una settimana prima del 92° compleanno, non è che un tassello – e forse neanche l’ultimo – di un’intera esistenza passata nella volontà di sottrarsi, fuggire dalla luce dei riflettori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net