Addio alla scultrice Lucilla Gattini scelse di vivere tra gli artigiani

Addio a Lucilla Gattini, scultrice e protagonista indimenticabile nel panorama artistico italiano. Nata a Roma e innamoratasi di Pietrasanta, ha dedicato la sua vita a plasmare corpi di materie diverse, lasciando un’impronta profonda nel cuore dell’arte contemporanea. La sua tenacia e il suo talento resteranno vivi attraverso le sue opere e i ricordi di chi ha avuto il privilegio di conoscerla. La sua eredità continuerà a ispirare generazioni future.

Pietrasanta (Lucca), 26 giugno 2025 – Quei corpi rappresentati con le materie più diverse sono stati il biglietto da visita di Lucilla Gattini. Scultrice colta e tenace che si è spenta a 74 anni a Firenze dopo aver speso tutta la sua vita a Pietrasanta, luogo di cui si innamorò a 20 anni. Nata da famiglia borghese ha studiato arte a Roma e qui c'è stato il suo incontro fatale con l'artista Giulio Ciniglia di cui è stata allieva e poi compagna per 35 anni. Insieme scelsero Pietrasanta quale culla magica. "Arrivai nel 1972 – raccontò– e il paese che mi accolse si presentava quasi come un borgo fuori dal tempo, forte della sua tradizione ne proteggeva i valori con appassionato riserbo e non aveva niente in comune con l'oggi.

