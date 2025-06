Addio alla carta d' identità cartacea per l' espatrio | dal 3 agosto 2026 sarà valida solo quella elettronica

Dal 3 agosto 2026, l’Italia abbandona definitivamente la carta d’identità tradizionale per l’espatrio, adottando esclusivamente quella elettronica. Questa trasformazione, prevista dal regolamento europeo 1157/2019, mira a garantire standard di sicurezza più elevati e una maggiore tutela dei cittadini. Prepararsi a questa novità significa facilitare i prossimi viaggi e aderire alle nuove normative europee, rendendo più semplice e sicuro il riconoscimento in tutto il continente.

Lo stabilisce il regolamento europeo 11572019, che impone standard di sicurezza più stringenti per i documenti di riconoscimento.

