Addio alla carta d’identità cartacea da agosto 2026 non sarà più valida per l’espatrio

L'Italia sta per compiere un passo importante verso il futuro digitale: dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea sarà ufficialmente superata e non valida più per l'espatrio. Un cambiamento che segna la fine di un'epoca, incentivando cittadini e viaggiatori a adottare la moderna Carta d'Identità Elettronica (CIE). Questo nuovo standard garantirà maggiore sicurezza e praticità nei nostri spostamenti all'estero. Preparatevi a un viaggio senza confini e senza documenti cartacei!

(Adnkronos) – L'Italia dice addio alla carta d'identità cartacea. Non solo chiunque abbia il documento in scadenza passa ormai alla CIE, la carta d'identità elettronica, in fase di rinnovo ma dal prossimo anno la versione cartacea della carta d'identità non sarà più accettata per i viaggi all'estero. Dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla scadenza riportata nel . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

