Addio al pinnettu ma non solo Bisciglia | Vedrete una cosa mai successa in passato tutte le novità di Temptation Island

Addio al pinnettu, ma questa volta Filippo Bisciglia ha preparato qualcosa di davvero sorprendente. Giovedì 3 luglio, il conduttore darà inizio a una nuova avventura di “Temptation Island” con novità mai viste prima, pronti a rivoluzionare il celebre falò e il modo di vivere le emozioni. La stagione si preannuncia ricca di sorprese, tensioni e colpi di scena che terranno gli spettatori col fiato sospeso.

News tv. Addio pinnettu, l’annuncio a sorpresa di Filippo Bisciglia: tutte le novità di “Temptation Island” – La legna è già ammucchiata, pronta per essere accesa: giovedì 3 luglio Filippo Bisciglia darà fuoco al falò più famoso della televisione, quello di Temptation Island. Il reality dei sentimenti riparte in prima serata su Canale 5 con sette coppie non sposate e senza figli che metteranno alla prova la loro relazione vivendo separate e circondate da tentatori e tentatrici. Sono tante le novità di quest’attesissima edizione e ne ha parlato il conduttore in un’intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Addio al pinnettu ma non solo, Bisciglia: “Vedrete una cosa mai successa in passato”, tutte le novità di “Temptation Island”

In questa notizia si parla di: island - bisciglia - addio - pinnettu

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

Deborah Lettieri sempre più vicina all'addio ad Amici dopo un solo anno di permanenza: spuntano i nomi dei due professionisti pronti a sostituirla (TROVI LA NEWS DETTAGLIATA NEI COMMENTI) Vai su Facebook

Temptation Island, l’addio al pinnettu e la barca affondata: Bisciglia allo scoperto; Filippo Bisciglia: «Non c'è una proposta di matrimonio, ma non lo dimenticherete». Novità nel pinnettu, chilom; Temptation Island: Bisciglia svela cosa pensa davvero Maria De Filippi del reality e le grandi novità (addio Pinnettu).

Temptation Island, l’addio al pinnettu e la barca affondata: Bisciglia allo scoperto - Nuovi retroscena su Temptation Island 2025: Filippo Bisciglia si è sbilanciato raccontando alcune delle novità della nuova edizione. Lo riporta msn.com

Temptation Island: Bisciglia svela cosa pensa davvero Maria De Filippi del reality e le grandi novità (addio Pinnettu) - Piscine trasparenti, falò giganteschi e una cosa mai vista prima in una coppia: Filippo Bisciglia svela le novità di Temptation Island e racconta cosa pensa davvero Maria De Filippi del reality. Come scrive rds.it