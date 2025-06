Addio a Night Spirit il cane poliziotto eroe del Ponte Morandi

Addio a Night Spirit, il coraggioso cane poliziotto che, con il suo istinto e dedizione, ha salvato sei vite durante il crollo del Ponte Morandi. Dopo tre anni di pensione, il suo cuore da eroe non si è mai spento, lasciando un segno indelebile nel ricordo di tutti. La sua storia ci insegna che il vero spirito di sacrificio non conosce limiti.

Grazie all'aiuto dell'animale vennero estratte vive sei persone dalle macerie del ponte. Il pastore australiano era "in pensione" da tre anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Addio a Night Spirit, il cane poliziotto eroe del Ponte Morandi

