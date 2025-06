Addio a Night Spirit il cane della polizia eroe del ponte Morandi

Addio a Night Spirit, il cane-eroe della Polizia di Stato che ha sfidato il tempo e il dolore, lasciando un segno indelebile nei cuori di tutti noi. Protagonista di molte operazioni di salvataggio, ha dimostrato coraggio e dedizione anche dopo il crollo di Ponte Morandi, ricevendo premi e riconoscimenti. Oggi, il suo spirito continuerà a correre sul ponte, diventando simbolo di speranza e memoria.

Addio a Night Spirit, cane-eroe della Polizia di Stato protagonista di tanti salvataggi, in prima linea anche dopo la tragedia del crollo di Ponte Morandi e più volte premiato insieme alla sua conduttrice. Un pastore australiano di 14 anni, da tre in pensione, che da oggi correrà sul ponte.

