Addio a Francesco Cicci Braccioli storico ginecologo dell' ospedale di Lanciano

Con un dolore profondo, salutiamo il dottor Francesco Gabriele "Cicci" Braccioli, storico ginecologo dell’ospedale Renzetti di Lanciano. Per decenni ha dedicato la sua vita alle future mamme, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. La sua passione e umanità resteranno un esempio di dedizione e professionalità. Il suo sorriso e il suo spirito continueranno a vivere nei ricordi di tutti.

