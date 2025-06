Addio a carta d' identità cartacea valida per l' espatrio dal 3 agosto 2026 ok solo quella elettronica | Così più sicuri

Dal 3 agosto 2026, le carte d'identità cartacee smetteranno di essere valide per l'espatrio, lasciando spazio a quella elettronica, più sicura e affidabile. Questo cambiamento, sancito dal regolamento europeo 1157/2019, mira a tutelare i cittadini attraverso standard di sicurezza più elevati. Prepararsi in anticipo è fondamentale: ecco tutto ciò che bisogna sapere per affrontare questa trasformazione senza intoppi.

Tra poco più di un anno le carte d'identità cartacee non saranno più valide per l'espatrio: lo ha sancito il regolamento europeo 11572019, che impone standard di sicurezza più alti per i documenti personali Il 3 agosto del 2026 le carte d'identità cartacee non saranno più valide per l'espatr.

