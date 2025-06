Ad Ostia Vini da Mare due giorni per celebrare il buon bere

Vieni a Ostia per un’esperienza unica tra mare e gusto, dove il vino sarà il protagonista. Due serate all’insegna del buon bere, della scoperta e della convivialità, in una cornice mozzafiato sul litorale romano. Romevents e Different Wine ti invitano a immergerti in un percorso di eccellenze enologiche italiane, accompagnato da musica, relax e tanto entusiasmo. Preparati a brindare a questa meravigliosa festa del vino!

Ostia, 26 giugno 2025- Per due serate, Ostia si trasformerà in un elegante salotto sul mare dove il vino sarà protagonista assoluto. Romevents, in collaborazione con Different Wine, presenta la prima edizione di “Vini Da Mare”, un evento nato per celebrare e valorizzare le eccellenze enologiche italiane nella suggestiva cornice di Piazza Anco Marzio, nel cuore del litorale romano. Venerdì 27 e sabato 28 giugno, dalle 18:00 alle 24:00, i partecipanti potranno vivere due giornate all’insegna del gusto e della cultura: wine tasting, show cooking, masterclass, talk, momenti di incontro tra pubblico e produttori e, dopo il tramonto, musica dal vivo per accompagnare il calice con emozioni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

