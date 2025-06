Ad Agrigento il primo forum regionale sull’acqua allarme di Legambiente | C’è poco da stare tranquilli

Ad Agrigento, il primo forum regionale di Legambiente sull’emergenza idrica ha acceso i riflettori sulla crisi che da oltre un anno affligge l’isola. Un’occasione preziosa per discutere soluzioni e strategie di adattamento, ma anche per mettere in evidenza quanto sia urgente intervenire. La situazione è critica: poco da stare tranquilli. È fondamentale agire subito per tutelare il nostro patrimonio di risorse e garantire un futuro sostenibile.

Si è svolto ad Agrigento il primo forum regionale di Legambiente sull’acqua e l’emergenza idrica che da oltre un anno colpisce l’isola. Al seminario si è discusso di sistemi di miglioramento della gestione delle risorse disponibili ma anche delle politiche di adattamento ai cambiamenti climatici. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

