Ad agosto 2026 addio carta d’identità cartacea

Nel 2026, il nostro modo di identificarsi cambierà radicalmente: addio alla carta d’identità cartacea! Un passo avanti verso un futuro più digitale, più sicuro e più efficiente. Giuseppe Caporaso ci guida attraverso questa rivoluzione, che trasforma una delle attestazioni di identità più tradizionali in un documento completamente digitale. Scopriamo insieme cosa ci riserva questo entusiasmante cambiamento e come prepararsi al meglio per il nuovo scenario.

Dall'agosto dell'anno prossimo, addio alla carta d'identità cartacea. Servizio di Giuseppe Caporaso.

