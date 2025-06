Acuña e Dumfries non si possono vedere da Qatar 2022 al Mondiale per club poteva finire peggio La Nacion

Il confronto tra Acuña e Dumfries, ancora acceso dal Qatar 2022, ha rischiato di scaldare ulteriormente gli animi nel match di stanotte tra River Plate e Inter. Nonostante le tensioni, i nerazzurri hanno conquistato una vittoria importante, qualificandosi agli ottavi del Mondiale per club. Tra espulsioni e scontri, il calcio si conferma uno sport fatto di emozioni forti e rivalità che vanno oltre il campo. La Nacion scrive: il...

Nel match di stanotte tra River Plate e Inter, i nerazzurri hanno vinto 2-0 qualificandosi per gli ottavi del Mondiale per club. Ad accendere però la partita è stato, oltre alle due espulsioni per la squadra argentina di Martinez Quarta e Montiel, anche il faccia a faccia tra Marcos Acuña e Denzel Dumfries, che fortunatamente non ha portato a conseguenze. Tra Acuña e Dumfries non scorre buon sangue dal Mondiale in Qatar. La Nacion scrive: Il River ha mostrato una brutta immagine nel suo addio al Mondiale per club: due espulsioni e una deplorevole immagine finale di un Marcos Acuña che ha perso la testa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it