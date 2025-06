Acuna-Dumfries spunta retroscena shock | presunto insulto razzista dopo Inter-River Plate

Un match di alta tensione tra Inter e River Plate si è concluso con un episodio che scuote il mondo del calcio. Acuna e Dumfries, protagonisti in negativo negli ultimi minuti, hanno acceso una controversia che potrebbe avere ripercussioni importanti. Tra provocazioni e sospetti di insulti razzisti, l’atmosfera si infiamma, lasciando i fan e gli addetti ai lavori in attesa di chiarimenti ufficiali. La vicenda promette di aprire un dibattito acceso e senza precedenti.

Acuna e Dumfries sono stati protagonisti in negativo nei minuti finali di partita di Inter-River Plate. Nello specifico, l'argentino, grande provocatore, ha inveito contro l'esterno olandese. Quest'ultimo è addirittura scappato negli spogliatoi al fischio finale dell'arbitro. In mixed zone, Tancredi Palmeri, parla di un presunto insulto razzista rivolto dall'argentino all'interista. L'ANTEFATTO – Finale caldo e concitato a Seattle al termine di Inter-River Plate. Protagonisti Denzel Dumfries e Marcos Acuna, che già in passato avevano avuto qualche battibecco. Infatti, durante il quarto di finale tra Olanda e Argentina dell'ultimo Mondiale, l'esterno dell'Inter, dopo qualche alterco con lo stesso terzino argentino, venne espulso.