Action day antisversamento nelle aree critiche per l’abbandono dei rifiuti in Terra dei fuochi

In un'Europa che si impegna a tutelare il proprio patrimonio ambientale, la lotta contro l’abbandono dei rifiuti si fa più intensa che mai. Seguendo le direttive del Prefetto di Napoli e della Prefetta di Caserta, Michele di Bari e Lucia Volpe, sono stati avviati servizi di vigilanza e controllo mirati lungo tutta la Terra dei Fuochi. Un’azione decisa per ripristinare legalità e tutela ambientale nelle aree più critiche.

Di seguito alle direttive impartite dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, e di Caserta, Lucia Volpe, servizi di vigilanza e controllo concentrati e continuativi sono stati svolti, a livello interprovinciale, lungo tutta l’estensione di Terra dei Fuochi sui siti di reiterato sversamento e sugli itinerari di trasporto dei rifiuti, previa identificazione delle aree più . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

In questa notizia si parla di: aree - rifiuti - action - antisversamento

Piano per la gestione sostenibile dei rifiuti: 8 aree strategiche di intervento - La Giunta ha approvato un piano strategico per la gestione sostenibile dei rifiuti urbani, con otto aree di intervento innovative.

Terra dei fuochi, “Action day” antisversamento: 11 persone denunciate; Terra dei Fuochi. Action day antisversamento: il report.

Terra dei fuochi, “Action day” antisversamento: 11 persone denunciate - In seguito alle direttive impartite dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, e di Caserta, Lucia Volpe sono stati messi in atto controlli nella Terra dei Fuochi. msn.com scrive

Action day antisversamento, sequestri in Terra dei Fuochi - Controlli sono stati messi in attonella Terra dei Fuochi, in seguito alle direttive impartite dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, e di Caserta, Lucia Volpe. Come scrive ansa.it