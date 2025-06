Acque profumate viso e corpo | si usano al posto dei profumi quando fa più caldo

acque profumate viso e corpo, perfette come alternativa ai profumi tradizionali durante le calde giornate estive. Questo boom di acqua profumata body mist per corpo e capelli testimonia una crescente preferenza tra i consumatori, con vendite in forte crescita e il web che ne fa un vero e proprio must-have. Le amano le star, gli influencer e milioni di appassionati, rendendo queste fragranze un must dell’estate 2024.

È boom di acqua profumata body mist per corpo e capelli. Stando a un  sondaggio condotto da Circana, Società internazionale specializzata nello studio dei comportamenti di consumo, negli ultimi tre anni i i body spray hanno registrato una crescita importante, che li ha portati quasi a raddoppiare il loro peso sul mercato delle fragranze. Passando dal 7% al 12% del totale in termini di unità vendute. Il popolo del web le ama. E le amano le generazioni più giovani e persone più grandi e mature, senza confine imposto dall'età anagrafica. Mist profumate corpo e capelli: perché la Gen Z le ama. I settori analizzati sono quelli della grande distribuzione e della profumeria selettiva: i dati rispecchiano un cambiamento nelle abitudini, specie dei più giovani, che cercano soluzioni pratiche, versatili e, soprattutto, con un costo contenuto rispetto alle fragranze tradizionali.

L’Acqua di San Giovanni La notte tra il 23 e il 24 giugno è magica: si raccoglie la rugiada, si intrecciano fiori ed erbe profumate, si celebra la forza della natura. Secondo la tradizione, l’acqua preparata in questa notte speciale porta fortuna, amore e pur Vai su Facebook

