Acireale la tari non crescerà ancora | confermate le tariffe dell' anno precedente

Buone notizie per i cittadini di Acireale: le tariffe della Tari per il biennio 2024/2025 rimangono ferme, confermando le riduzioni già in vigore e offrendo maggiore stabilità economica. Il Consiglio Comunale ha approvato la validità del Piano Economico Finanziario, garantendo così continuità e trasparenza nella gestione dei servizi di raccolta rifiuti. Una decisione che rafforza l’impegno dell’amministrazione verso la comunità, assicurando servizi efficienti senza aumenti imprevisti.

Il consiglio comunale di Acireale ha proceduto alla presa d’atto della validazione del Piano economico finanziario (Pef) – tari 20242025 e confermato le tariffe già in vigore relative alla Tari (- 7 %), in linea con la proposta dell’Area finanziaria, settore servizi tributari e con l’indirizzo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

