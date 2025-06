Aci Sant' Antonio raddoppiano i posti all' asilo nido comunale

Aci Sant'Antonio si prepara a un passo importante per il futuro dei suoi bambini: il raddoppio dei posti all'asilo nido comunale, annunciato dal sindaco Quintino Rocca durante la festa al micronido. Un segnale di impegno concreto verso le famiglie e la crescita del paese, in un periodo di sfide economiche e sociali. Se mi chiedessero di scegliere una cosa sola, in...

A margine della piccola festa tenutasi oggi al micronido comunale, il sindaco di Aci Sant'Antonio, Quintino Rocca, ha annunciato che per il prossimo anno le utenze presso lo stesso verranno raddoppiate. "Sono tempi di bilanci esistenziali questi. Se mi chiedessero di scegliere una cosa sola, in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

