aci salerno eccelle nel gran turismo

L’Automobile Club Salerno si conferma protagonista di spicco nel panorama motoristico italiano, dominando nelle gare di gran turismo e rally. Dal trionfo di Di Mare a Monza alla vittoria di Del Prete a Verzegnis, i nostri piloti dimostrano tutta la loro passione e talento. Cinque eventi, numerosi successi e una crescita costante che testimoniano l’eccellenza del settore. Ma questa è solo la prima tappa di un percorso ricco di sfide e vittorie da vivere insieme.

Tempo di lettura: 3 minuti Di Mare a Monza trionfa su Ferrari in GT Cup, Del Prete a Verzegnis successo in Gara 1. Risultati anche a Guarcino nel CIVSA e negli Slalom in Sicilia e in Basilicata. Sono ben cinque le gare nazionali e regionali che nel fine settimana appena concluso hanno visto protagonisti assoluti i portacolori con Tessera Aci e Licenza Aci Sport presso l’Automobile Club Salerno, confermando la versatilità e la competitività degli alfieri granata su tutti i fronti agonistici: dalla pista alla salita, passando per gli slalom. Sull’asfalto dell’Autodromo Nazionale di Monza, il palcoscenico più prestigioso del weekend, è arrivato il risultato più altisonante grazie a Sabatino Di Mare, protagonista nella GT Cup – 1ª Divisione PRO-AM al volante della Ferrari 296 Challenge del team Best Lap. 🔗 Leggi su Anteprima24.it